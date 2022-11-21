Набережную в Алуште перекроют на время ремонтных работ

Центральную набережную Алушты перекроют до 1 декабря Фото: Дмитрий СТЕШИН

Центральную набережную Алушты перекроют в связи с проведением дополнительных работ по обслуживанию плиточного покрытия.

- Подрядчик по гарантийным обязательствам выполнит работы по устранению недочетов в кратчайшие сроки, - цитирует КИА замглавы администрации Алушты Сергея Донца.

Если выполнение работ будет идти по графику, то ограничения снимут же 1 декабря.

Напомним, в Ялтинском заповеднике для посещения временно закрыли Боткинскую тропу. Проводятся ремонтные работы.

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