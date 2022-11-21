Территорию пострадавшего от потопа интерната в Белогорске благоустроят за 10 миллионов рублей

Территорию Белогорского дома-интерната, который этим летом пострадал в результате потопа, планируется благоустроить до конца года. Фото: Управление информационной политики РК

Территорию Белогорского дома-интерната, который этим летом пострадал в результате потопа, планируется благоустроить до конца года. Это следует из распоряжения главы Крыма о выборе единственного подрядчика, документ опубликован на сайте правительства РК.

– Определить ООО «Спецстрой» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территории на объекте: «Благоустройство территории ГБУ РК «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов» (капитальный ремонт)», с ценой контракта 10 700 000 рублей, – говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

Напомним, в результате потопа на территории дома-интерната были разрушены беседки, забор, потерян весь транспорт и местный трансформаторный пункт. Сумма ущерба составила 20 млн рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50