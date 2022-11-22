В Керчи поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым обучил добровольцев

Занятия с волонтерами в Керчи. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Керчи состоялось обучение с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» Крым.

- Опытные поисковики рассказали о специфике городского и лесного поиска, о том, как работать с рацией и компасом, - сообщили в пресс-службе отряда.

Также волонтеры из Керчи получили возможность отработать все полученные знания на практике – опытные инструкторы показали новичкам, как правильно пользоваться компасом в лесу и прочесывать местность при поиске пропавших людей.

Напоминаем, что недавно в Симферополе прошли масштабные поиски 16-летнего подростка, в которых приняли волонтеры всего Крыма. К сожалению, случилась трагедия – девушка погибла.

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