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НовостиОбщество22 ноября 2022 4:57

В Керчи поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым обучил добровольцев

Волонтерам рассказали о специфике городского и лесного поиска
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Занятия с волонтерами в Керчи. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Занятия с волонтерами в Керчи. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Керчи состоялось обучение с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» Крым.

- Опытные поисковики рассказали о специфике городского и лесного поиска, о том, как работать с рацией и компасом, - сообщили в пресс-службе отряда.

Также волонтеры из Керчи получили возможность отработать все полученные знания на практике – опытные инструкторы показали новичкам, как правильно пользоваться компасом в лесу и прочесывать местность при поиске пропавших людей.

Напоминаем, что недавно в Симферополе прошли масштабные поиски 16-летнего подростка, в которых приняли волонтеры всего Крыма. К сожалению, случилась трагедия – девушка погибла.

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