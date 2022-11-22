Скамье примирения в ботсаду Симферополя долго выбирали место

Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

Новому уютному арт-объекту - скамье примирения, которую недавно установили в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова, долго выбирали место, чтобы отдыхающие на ней романтики могли спрятаться от чужих глаз.

- Мы долго подбирали место, потому что она должна соответствовать участку ботанического сада и вписываться по дизайну в наши композиции. Мне кажется, что получилось очень неплохо. Место романтическое: на берегу водоема, где летом цветут кувшинки, плавают утки, где можно уединиться, - рассказала «Крым 24» директор Ботсада имени Н.В. Багрова ТА КФУ имени В.И. Вернадского Анна Репецкая.

Напомним, кованое изделие установили в рамках общественного проекта. Скамья имеет одну особенность: сесть на нее можно только в самом центре. Даже если пара попытается расположиться по краям, конструкция все равно сведет их вместе. В будущем подобный арт-объект появится и в парке Победы в Севастополе.

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