До конца года в Симферополе высадят еще около одной тысячи деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

До конца 2022 года в крымской столице намерены высадить еще около одной тысячи деревьев - в городе продолжается осенняя компенсационная высадка. По планам, при благоприятных погодных условиях работы должны быть завершены до 1 декабря.

- В этом году мы запланировали высадку семи тысяч кустарников и трех тысяч деревьев. На сегодняшний день объемы, которые остались к высадке - порядка одной тысячи деревьев, которые мы высаживаем вдоль улично-дорожной сети, - рассказала замдиректора муниципального учреждения «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

Она также отметила, что в городе продолжаются работы по благоустройству дорог, тротуарных зон, ввиду было вырублено довольно много старых сухостойных деревьев. На месте этих деревьев теперь высаживают новые. Все растения имеют высокий процент приживаемости, их размер составляет более двух метров. Среди деревьев: клен, ясень, липа, клен и другие.

Ранее сообщалось, что в Крыму вдоль дорог высадят более 20 тысяч деревьев. «Крымавтодор» проводит работы по восстановлению лесополос и высадке новых зеленых насаждений.

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