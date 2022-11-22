В Крыму квартирант украл у арендодателя две норковые шубы за 180 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе задержали 19-летнего парня, укравшего у своего арендодателя две норковые шубы и кожаную куртку на 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Молодой человек чистосердечно признался в краже и написал явку с повинной. С его слов, все похищенное имущество он продал неизвестной женщине за 25 тысяч рублей - говорится в сообщении.

Незнакомка, сделавшая столь выгодную покупку, была найдена, а украденная одежда возвращена законному владельцу. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет колонии.

Напомним, житель Крыма может сесть на пять лет за украденный телевизор. Подозреваемый обворовал своего собутыльника.

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