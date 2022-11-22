Жителя Сак ждет суд за хищение жилья стоимостью более 1,5 миллиона рублей

В результате преступных действий злоумышленника житель города лишился жилья стоимостью более 1,5 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

58-летнего жителя Сак уличили в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Зная, что его знакомый не оформил наследство после смерти своего отца, злоумышленник решил завладеть недвижимостью.

- Летом 2020 года обвиняемый предоставил фальсифицированное свидетельство о праве собственности на один из домов в Симферополе в ГБУ РК «МФЦ», который принадлежал его знакомому. После чего на основании данного документа получил право собственности, - говорится в сообщении.

Используя поддельное свидетельство о праве собственности, мужчина получил выписку из ЕГРН и стал собственником объекта. Позже пострадавший обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, материалы которого теперь переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить руководителя предприятия за сокрытие от налогов в 13 миллионов рублей.

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