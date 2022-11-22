Четверых крымчан осудят за хранение наркотиков

В Симферополе перед судом предстанут четверо жителей Бахчисарайского района, обвиняемых в хранении наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе перед судом предстанут четверо жителей Бахчисарайского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, они обвиняются в незаконном хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ).

По версии следствия, в июле текущего года фигуранты приобрели в интернете почти 3 грамма N-метилэфедрона для личного употребления.

– В ходе проведения патрулирования сотрудниками полиции обвиняемые были задержаны, при личном досмотре у последних выявлено и изъято вышеуказанное наркотическое средство, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд крымской столицы.

Ранее сообщалось, что жителя Сак ждет суд за хищение жилья стоимостью более 1,5 млн рублей. Используя поддельное свидетельство, злоумышленник получил выписку из ЕГРН и стал собственником чужого дома.

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