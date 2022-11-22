Politico предположило, что интересы Запада и Украины по Крыму не совпадают полностью

Интересы Запада и Украины в отношении Крыма, похоже, не совпадают полностью Фото: Мария БЕРК

Интересы Запада и киевских властей в отношении Крымского полуострова не совпадают, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.

- Мы сталкиваемся со все более ощутимым мнением о том, что западные и украинские интересы не совпадают полностью, когда дело касается Крыма, - сказано в сообщении.

По данным американского издания, чиновники в частном порядке говорят, что не хотели бы эскалации конфликта.

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал информацию об эвакуации населения из Армянска фейком. По его словам, не так давно в Сети появилась очередное фейковое сообщение о массовой эвакуации с северного города республики.

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