В Симферополе на улице Балаклавской открылась подстанция скорой помощи

Фото: Крымское информационное агентство

В Симферополе на улице Балаклавской открылся модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщила депутат Государственного Совета РК – председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель, передает Крымское информационное агентство.

Депутат отметила, что сегодня открылась уже девятая такая подстанция в Симферополе и 16-я – в Крыму.

– Также нужно сказать, что в рамках модернизации кроме этого строятся вертолетные площадки для более удобной транспортировки больных, а также практически полностью обновлен автотранспорт, – отметила Рубель.

Модернизация подстанции была проведена в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Ранее сообщалось, что в крымском селе Останино открыли новую амбулаторию, которая будет обслуживать более 1300 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50