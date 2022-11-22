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НовостиЭкономика22 ноября 2022 13:37

Выращеный в Крыму рис поступил в продажу впервые за последние восемь лет

Урожай составил около шести тысяч тонн
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Андрей Савчук/Tg

Фото: Андрей Савчук/Tg

Впервые за последние восемь лет в Крыму поступил в продажу рис, выращеный на полуострове. Урожай составил около шести тысяч тонн.

- Теперь у жителей и гостей крымской столицы есть возможность приобрести качественный и полезный продукт на сельскохозяйственной ярмарке в Симферополе, - написал Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук в своем Tg-канале.

Возродить рисопроизводство в республике стало возможно после разблокировки Северо-Крымского канала, так как данная культура довольно влаголюбивая.

Ранее сообщалось, что урожай подсолнечника в Крыму оказался выше прошлогоднего, собрано 111 тысяч тонн. Больше всего подсолнечника собрали в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах.

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