Крымские чиновники отправили участникам СВО обогреватели и тепловые пушки

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Власти Крыма передали участникам СВО тепловые пушки и обгреватели. Об этом во вторник сообщил глава республики Аксенов.

– В преддверии холодов важно обеспечить наших воинов вещами первой необходимости. Сотрудниками исполнительных органов и администраций районов собрана еще одна партия гуманитарной помощи. Отправили бойцам тепловые пушки и обогреватели, – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне Аксенов сообщил, что руководство Крымского содового завода и филиала «Титановых инвестиций» в Армянске выплатит семьям мобилизованных работников этих предприятий по 100 тысяч рублей.

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