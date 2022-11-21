Аксенов: семьи мобилизованных сотрудников химпредприятий Крыма получат по 100 тысяч рублей

Руководство Крымского содового завода и филиала «Титановых инвестиций» в Армянске выплатит семьям мобилизованных работников этих предприятий по 100 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководство Крымского содового завода и филиала «Титановых инвестиций» в Армянске выплатит семьям мобилизованных работников этих предприятий по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

– Полностью поддерживаю инициативу руководства о направлении семьям мобилизованных сотрудников предприятий по 100 тысяч рублей. Наши бойцы должны знать, что их близкие не оставлены без поддержки, – подчеркнул он.

Аксенов обсудил работу этих предприятий с генеральным директором АО «Русский водород» Эдуардом Давыдовым. Он выразил надежду, что они смогут решить проблему с сырьем.

– Благодарю руководство за активную позицию и надеюсь, «Титановые инвестиции» устранят проблему с сырьем и профильной логистикой, что позволит восстановить мощности цеха аммофоса и вновь поставлять столь важные на сегодняшний день удобрения, – добавил Аксенов.

Напомним, в сентябре Сергей Аксенов поручил единоразово выплатить каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей, позднее эту меру поддержки распространили на добровольцев. В ноябре власти Крыма установили размер выплат военным, получившим ранения в ходе СВО: 100 тысяч рублей при легком увечье и 200 тысяч рублей при увечье средней тяжести или тяжелом увечье. Семьи погибших военнослужащих получат выплату в размере 1 млн рублей.

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