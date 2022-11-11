Власти Крыма установили размер выплат военным, получившим ранения в ходе СВО

Средства выделят из регионального бюджета и резервного фонда Совмина Крыма Фото: Иван МАКЕЕВ

Военнослужащим из Крыма, получившим ранение во время участия в специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь: 100 тысяч рублей при легком увечье и 200 тысяч рублей при увечье средней тяжести или тяжелом увечье. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, а получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье – 200 тысяч рублей, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Средства будут выделены из регионального бюджета и резервного фонда Совмина Крыма.

– Порядок осуществления выплаты разовой материальной помощи будет разработан Министерством труда и социальной защиты Республики Крым на следующей неделе, – добавил глава республики.

Напомним, в сентябре Сергей Аксенов поручил единоразово выплатить каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей, позднее эту меру поддержки распространили на добровольцев. Кроме того, 28 сентября республиканский парламент принял в первом чтении законопроект о предоставлении земельного надела крымчанам, участвующим в СВО. Семьи погибших военнослужащих получат 1 млн рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50