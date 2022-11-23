Спасенный лисенок стал символом заповедника в Крыму

Лисеныш и его прототип, которого спасли инспекторы на Опуке. Фото: Анна Мостовая/Cветлана Безкоровайная/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

У заповедника в Крыму появился новый символ – лис по кличке Лисеныш. Прообразом для рисованного персонажа стал рыжий малыш, которого спасли инспекторы заповедника на Опуке: истощенного и измученного зверька привели в чувство – оказали первую помощь, доставили на осмотр к ветеринару, а затем выпустили на волю.

Лисенка подлечили и подкормили. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Встреча с малышом так тронула сотрудников отдела экологического просвещения, что они решили сделать его символом службы охраны и инспекции.

Рыжий лисенок в форме лесного инспектора не просто некий логотип – он будет помогать воспитывать детей.

- Основная цель - фокусирование внимания подрастающего поколения на изучении природоохранной тематики в игровом формате, - такие задачи возложили на симпатичный персонаж в ФГБУ «Заповедный Крым.

Рыжий не будет одиноким, планируется создать еще несколько персонажей.

- Они станут медийными наставниками и учителями для юных друзей заповедных территорий, - отметили в ведомстве.

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