В Крыму с лисенка сняли 300 клещей: 3 трогательных фото спасения малыша

Крохе спасли жизнь. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

На Крымском полуострове Патрикеевны довольно охотно идут на контакт с человеком, когда что-то в их дикой жизни идет не так. В паблике ФГБУ «Заповедный Крым» можно познакомиться с одной из таких трогательных историй.

- С этой крохи сотрудники Опукского заповедника (природный заповедник в Крыму, расположен на юге Керченского полуострова, - от авт.) сняли больше 300 клещей. Напоили, накормили, свозили к ветеринару, - пост в соцсети сопровождает небольшой фотосет из трех симпатичных фото.

Лисенка подлечили и подкормили. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Главный герой – лисенок. На одном из фото бедолага весь в клещах: паразиты раздулись от крови, которую «выпили» с его тщедушного тельца. А вот он несмело дегустирует обед, который для него приготовили сердобольные сотрудники Опукского заповедника.

Рыжему очень хорошо. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Самое мимишное фото, где лисенок вычесан и освобожден от клещей, завернут в теплую куртку и буквально кайфует на руках у девушки с добрым сердцем. В глазах малыша настоящее блаженство!

Но как известно, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит.

- Темной ночью, спустя трое суток, окрепший свободолюбивый лисенок сбежал. Надеемся, что он остался здоров и с ним все хорошо, - сообщают в ФГБУ «Заповедный Крым».

Люди на полуострове добрые и рыжие этим пользуются

В Долине Привидений, которая находится на западном склоне южной гряды массива Демерджи, что недалеко от Алушты, например прописалась плутовка, которая выклянчивает у отдыхающих сосиски и другое съестное.

Вблизи Симферополя обитает более бесцеремонная плутовка, которая умудряется в холодное время года воровать сало из птичьих кормушек на деревьях и кустарниках.

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