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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:19

Глава крымского парламента прокомментировал заявления из Киева о наступлении на полуостров

Ранее глава офиса президента Украины заявил о планах начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом
Екатерина НАЗАРОВА
Сегодня оборонные ведомства работают над тем, чтобы с точки зрения безопасности полуостров был защищен со всех сторон

Сегодня оборонные ведомства работают над тем, чтобы с точки зрения безопасности полуостров был защищен со всех сторон

Фото: Виктор Гусейнов

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление киевских властей о военной кампании в отношении полуострова.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.

- Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием, - цитирует РИА Новости Константинова.

Ранее Глава Республики Крым Сергей Аксенов исключил попадание американских ракет на территорию полуострова. По его словам, оборонные ведомства работают над тем, чтобы с точки зрения безопасности регион был защищен со всех сторон.

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