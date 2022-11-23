Аксенов исключил попадание американских ракет на территорию Крыма

Ранее в Крыму начали проводить фортификационные работы для гарантированной безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военных угроз для Крыма на сегодняшний день нет, власти республики и оборонные ведомства работают над обеспечением безопасности полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио Sputnik.

По его словам, давать комментарий относительно возможного прилета какого-либо снаряда на территорию полуострова могут только сотрудники Министерства обороны - они могут сказать, на каком расстоянии удерживается позиция вражеских войск. Но на сегодняшний день такой угрозы нет.

- В военном плане сейчас никаких угроз нет. Мы работаем над тем, чтобы с точки зрения безопасности Крым был гарантированно защищен со всех сторон, - подчеркнул он.

Напомним, что на территории Республики Крым и города Севастополя на сегодняшний день продолжает действовать высокий уровень террористической опасности. Вчера, 22 ноября, в Севастополе в очередной раз отработали дежурные силы ПВО. Были сбиты два беспилотника. Атаки трех БПЛА были отражены флотом над акваторией города.

В то же время в Севастополе продолжаются военные учения на полигонах. Из-за стрельб местные жители могут слышать громкие звуки, напомнил губернатор города Михаил Развожаев утром в среду.

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