Масштабный ремонт дорог в центре Симферополя намерены завершить в июне 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/Tg

Капремонт улиц Пролетарская, Кавказская и Караимская в столице Крыма, по планам, должен быть завершен в июне 2030 года. В то же время дорожное полотно на 50 улицах уже привели в порядок.

- На ремонт дорог Симферополя в 2022 году предусмотрено более 3,7 миллиардов рублей. В работе и на стадии приемки находятся 15 объектов, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее сообщалось, что на строительство второго этапа новой объездной Симферополя потратят 15,1 миллиарда рублей. Работы будет выполнять АО «ВАД». Срок завершения работ - конец 2025 года.

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