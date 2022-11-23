Парламент Крыма принял проект трехлетнего бюджета в первом чтении

Доходы на 2023 год утверждены в размере 230,5 миллиарда рублей, 65, 2 миллиарда из которых - собственные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На заседании 23 ноября Госсовет Крыма в первом чтении принял проект бюджета республики на следующие три года. Также принят проект бюджета на плановый период 2024-2025 годов.

Доходы на 2023 год утверждены в размере 230,5 миллиарда рублей (65, 2 миллиарда из которых - собственные). Расходы - 238,6 миллиарда рублей, дефицит бюджета составит 8,1 миллиарда рублей. Данные параметры могут измениться ко второму чтению.

Напомним, за последние десять месяцев собственные доходы Крыма увеличились на 18% и составили 76 миллиардов рублей. Выросли поступления от налога на доходы физических лиц, что говорит о росте заработной платы в регионе. Сумма поступлений составила почти 26 миллиардов рублей.

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