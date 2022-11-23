В Симферополе продолжается расчистка русла Салгира на улице Ракетной

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице продолжается расчистка русла Салгира. Сегодня, 23 ноября, работы ведутся в районе улицы Ракетной. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Сотрудники муниципального учреждения «‎‎Город»‎ сносят деревья, которые препятствуют прохождению воды. Оперативно проводится вывоз порубочных остатков, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что снег с улиц Симферополя будут убирать 12 спецмашин. Коммунальные службы готовы к предстоящему ухудшению погодных условий.

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