Снег с улиц Симферополя будут убирать 12 машин

Для зимнего содержания дорог в Симферополе закупили две тысячи тонн реагента Фото: Алексей ФОКИН

В Симферополе для расчистки улиц от снега подготовлено 12 машин. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен, передает пресс-служба администрации Симферополя.

– Мы получили прогноз от гидрометцентра, что на нас надвигается циклон с очень обильными осадками и отрицательными температурами. В связи с этим сотрудники предприятия приведены в режим повышенной готовности, подготовлена вся техника для содержания улично-дорожной сети в зимний период. Это двенадцать коммунально-дорожных машин, которые будут задействованы в обработке дорог в случае необходимости, – рассказал Гумен.

Он добавил, что в Симферополе завершается расстановка контейнеров для противогололедной смеси.

Ранее сообщалось, что для зимнего содержания дорог в Симферополе закупили две тысячи тонн реагента.

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