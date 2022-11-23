По состоянию на 23 ноября системы ПВО сбили пять БПЛА над Черным морем и Севастополем

В Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие 24 часа дежурные системы ПВО сбили пять БПЛА над Черным морем и Севастополем. Об этом сообщает Минобороны РФ на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Сергей Аксенов исключил попадание в ближайшее время американских ракет на территорию Крыма. По его словам, сейчас оборонные ведомства работают над тем, чтобы с точки зрения безопасности полуостров был защищен со всех сторон.

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