В Ялте собрали четыре тонны гумпомощи для жителей Херсонской области - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте собрали еще четыре тонны гуманитарной помощи, которую направят в Генический район Херсонской области. Об этом сообщила глава курортной столицы Крыма Янина Павленко.

- В огромных мешках теплые вещи, одеяла, посуда, бытовая техника, детские коляски, ванночки и все, что может пригодиться, - написала градоначальница в своем Tg-канале.

Следующая партия, по ее словам, направится в Запорожскую область уже завтра, в пятницу.

Она также отметила, что особо активно в сборе гумпомощи участвуют представители волонтерского центра #МыВместе, Ялтинский центр культуры, Совет ветеранов войны, труда и военной службы, местное отделение «Единой России», территориальные органы, трудовые коллективы. Также не остаются в стороне родительские комитеты школ и детсадов, предприниматели и депутаты.

Ранее сообщалось, что крымские чиновники отправили участникам СВО обогреватели и тепловые пушки. Сбор гуманитарной помощи продолжается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50