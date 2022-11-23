В Севастополе простились с добровольцем, погибшим ходе СВО

Фото: Михаил Развожаев, t.me/razvozhaev

Сегодня, 23 ноября, в Севастополе проводили в последний путь добровольца, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, гвардии младший сержант запаса Валерий Воробьев погиб в ходе боевых действий в Запорожской области.

– Валерий Николаевич родился в Костроме, больше 10 лет прожил в Севастополе. В сентябре он решил стать добровольцем, чтобы участвовать в специальной военной операции на Украине. Не мог оставаться в стороне от происходящих событий, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Ранее в Севастополе простились с двумя разведчиками, погибшими в ходе СВО. Руслан Падурарь и Фанис Малыбаев погибли в Херсоне при выполнении специальных задач командования.

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