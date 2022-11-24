Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал дать оценку всем главам администраций

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов напомнил, что близится конец года, и пообещал дать оценку работе всех глав администраций в республике. По его словам, со следующей недели выездные совещания в городах и районах республики будут проводится каждую неделю.

- В большинстве случаев после нашего отъезда по обращениям граждан видно, что вопросы так и не решаются. Оценка будет дана всем руководителям - амнистии никому не будет! Сделал хорошо - молодец, получи медаль. Не сделал - пожали руки, до свидания, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Ранее Аксенов обязал глав администраций Крыма контролировать выплаты участникам СВО. Информация в ручном режиме будет передаваться вице-премьеру Михайличенко.

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