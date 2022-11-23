Аксенов обязал глав администраций Крыма контролировать выплаты участникам СВО

Рабочий контакт с военными по выплатам в Крыму налажен Фото: Александр КОЦ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к главам администраций и ответственным должностным лицам Крыма с просьбой контролировать ситуацию с обращениями граждан о задержках выплат участникам СВО.

- Прошу глав администраций и ответственных должностных лиц в районах Крыма, где поступают обращения по поводу задержек выплат участникам специальной военной операции, держать ситуацию на контроле и передавать информацию вице-премьеру Игорю Николаевичу Михайличенко в ручном режиме, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что крымские чиновники отправили участникам СВО обогреватели и тепловые пушки. Сбор гуманитарной помощи продолжается.

Еще ранее Аксенов сообщил, что руководство Крымского содового завода и филиала «Титановых инвестиций» в Армянске выплатит семьям мобилизованных работников этих предприятий по 100 тысяч рублей.

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