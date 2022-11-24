Экс-депутат французского парламента Лелуш признал Крым российским

Крым стал частью РФ в 2014 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший депутат французского парламента Пьер Лелуш признал Крым российским. Об этом он заявил французской газете Le Figaro.

- Крым - российский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, в то время как Украина была советской республикой, - заявил политик.

Ранее Глава РК Сергей Аксенов заявил, что военных угроз для Крыма на сегодняшний день нет, а также исключил попадание американских ракет на территорию полуострова. По его словам, оборонные ведомства работают над тем, чтобы с точки зрения безопасности регион был защищен со всех сторон.

Напомним, что на территории Республики Крым и города Севастополя на сегодняшний день продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.

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