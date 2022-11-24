Сенатор от Крыма допустил приватизацию национализированных активов украинских олигархов

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Имущество украинских олигархов, которое намерены национализировать крымские власти, в будущем могут приватизировать.

- За национализацией, возможно, последует и приватизация, то есть продажа каким-то добросовестным инвесторам этих объектов, - цитирует ТАСС члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова.

Напомним, депутаты Госсовета Крыма в середине октября узаконили о возможность признания собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. В настоящее время антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского на полуостров.е

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