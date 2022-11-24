В Крыму производители товаров для военных смогут получить заем до 30 млн рублей

Финансирование будет осуществляться по линии Крымского регионального фонда развития промышленности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму производители товаров для военных смогут получить в заем от 3 до 30 миллионов рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В Республике Крым начинает действовать региональный стандарт финансирования программы «ZА ПОДДЕРЖКУ», - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, в программу входят предприятия по производству спецодежды, предметов первой необходимости, средств радиосвязи и наблюдения и много другое. Детали можно уточнить на официальном сайте Минпрома республики.

Ранее Аксенов обратился к главам администраций и ответственным должностным лицам Крыма с просьбой контролировать ситуацию с обращениями граждан о задержках выплат участникам СВО. Информация в ручном режиме будет передаваться вице-премьеру Михайличенко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50