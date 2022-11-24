Центральная больница Симферополя получила оборудование на 6,8 млн рублей

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В хирургическое отделение Симферопольской ЦРБ поступило новое современное оборудование стоимостью 6,8 миллиона рублей.

- Закупка осуществлена за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Минздрава РК.

Уточняется, что была закуплена эндоскопическая система, которая включает в себя медицинский эндоскопический видеопроцессор, монитор для визуализации в хирургии и прочее.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на улице Балаклавской открылся модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи. Это уже девятая такая подстанция в столичном городе и 16-я - в Крыму.

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