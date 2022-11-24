Житель Новосибирской области обворовал собутыльницу в Симферополе на 50 тысяч рублей

Ущерб составил более 50 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Задержан 24-летний житель Новосибирской области, обворовавший в Симферополе собутыльницу на 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. После совместного распития спиртного с недавним знакомым 34-летняя крымчанка обнаружила пропажу золотого браслета и цепочки с крестиком, после чего обратилась в полицию.

- Злоумышленник свою вину отрицать не стал и признался, что в ходе распития спиртных напитков с заявительницей, воспользовавшись ее нетрезвым состоянием, снял с нее золотые украшения и скрылся, - говорится в сообщении.

После этого молодой человек отнес похищенное в ломбард, а вырученные деньги потратил. Теперь ему грозитт до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Крыму квартирант украл у арендодателя две норковые шубы за 180 тысяч рублей. 19-летний парень продал их незнакомке за 25 тысяч рублей.

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