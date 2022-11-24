В Севастополе задержали дебошира, пристававшего к сотрудницам гостиницы

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

В одной из гостиниц Севастополя был задержан 33-летний нетрезвых дебошир, пристававший к девушкам-администраторам. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму.

- Мужчина выпил лишнего и начал приставать к девушкам-администраторам, которых отвлекал от работы. Так как мужчина не реагировал на замечания сотрудников заведения и проявлял агрессию, возникла необходимость обратиться за помощью к правоохранителям, - говорится в сообщении.

Разбуянившегося гостя утихомирили и для дальнейшего разбирательства доставил его в один из городских отделов полиции.

Ранее сообщалось, что пьяный инвалид-колясочник повалил на пол охранника санатория в Крыму. Пострадавший получил серьезную травму головы, сильно ударившись о бетон.

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