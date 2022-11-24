«Парка аттракционов не будет»: подробности проекта «Снежный городок» в Крыму

Ждать появления парка аттракционов на плато Ай-Петри не стоит Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму во всю готовятся к новогодним праздникам. Без развлечений не останутся и детишки полуострова. Например, специальную программу для них готовят и на Южном берегу Крыма.

Ранее стало известно, что в Крыму может появиться «Снежный городок». «Комсомолка» узнала подробности грядущего проекта.

Как «КП-Крым» рассказал начальник отдела туризма ФГБУ «‎Заповедный Крым» Сергей Клушин, ждать появления парка аттракционов на плато Ай-Петри не стоит.

- У нас есть планы проведения новогодних мероприятий. Условно мы его назвали «Снежный городок». Формат еще до конца не определен, но это будут развлечения для детей. Не парк аттракционов. К тому же, на Ай-Петри такого почти наверняка не будет, хотя бы потому что там сейчас закрыта канатная дорога, - отметил Сергей Клушин.

Где именно будут проводиться новогодние мероприятия для детей, станет известно чуть позднее.