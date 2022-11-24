По словам Кивико, население Крыма платит не полную стоимость за коммунальные услуги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественная палата Крыма поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги. На полуострове они будут одними из самых низких среди регионов РФ.

- Сегодня принято решение, на Общественной палате мы обсудили и получили одобрение на поднятие на 11,4%, - цитирует «Крым 24» зампредседателя Совмина РК - министра финансов Крыма Ирину Кивико.

Ранее сообщалось, что в Крыму производители товаров для военных смогут получить в заем от 3 до 30 миллионов рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев. В программу входят предприятия по производству спецодежды, предметов первой необходимости, средств радиосвязи и наблюдения и много другое.

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