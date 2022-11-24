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НовостиЭкономика24 ноября 2022 10:59

Общественная палата Крыма поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги

На полуострове они будут одними из самых низких
Екатерина НАЗАРОВА
По словам Кивико, население Крыма платит не полную стоимость за коммунальные услуги

По словам Кивико, население Крыма платит не полную стоимость за коммунальные услуги

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественная палата Крыма поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги. На полуострове они будут одними из самых низких среди регионов РФ.

- Сегодня принято решение, на Общественной палате мы обсудили и получили одобрение на поднятие на 11,4%, - цитирует «Крым 24» зампредседателя Совмина РК - министра финансов Крыма Ирину Кивико.

Ранее сообщалось, что в Крыму производители товаров для военных смогут получить в заем от 3 до 30 миллионов рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев. В программу входят предприятия по производству спецодежды, предметов первой необходимости, средств радиосвязи и наблюдения и много другое.

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