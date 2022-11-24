У 59-летнего жителя Бахчисарая нашил три килограмма сушеной конопли

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Бахчисарае во время обыска частного дома 59-летнего местного жителя изъяли большую партию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Несколько веток силовики нашли на чердаке, еще несколько десятков веток сушились под крышей.

- По словам хозяина дома, еще летом в своей теплице он заметил небольшой побег конопли, но вырывать не стал, а взялся за ним ухаживать и удобрять. После того, как куст вырос до внушительных размеров, он разделил его на части и развесил сушиться, - говорится в сообщении.

Кусты «‎запрещенки» мужчина сушил для себя и на продажу не готовил. ‎Всего было изъято более трех килограммов растения. Теперь крымчанину может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе осудили двух организаторов нарколаборатории. 36-летний мужчина и его 26-летняя сожительница получили длительные сроки.

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