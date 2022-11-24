Доход в бюджет Севастополя на 2023 год запланирован в размере 59,7 млрд рублей

Фото: Михаил Развожаев/Tg

Объем доходов бюджета Севастополя на 2023 год запланирован в размере 59,7 миллиарда рублей, объем расходов - в размере 64,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Традиционно бюджет Севастополя социально-ориентированный: на 2023 год предусмотрено почти 50% средств - 31,7 миллиарда рублей на социальные расходы, - написал Развожаев в своем Tg-канале.

По его словам, из этой суммы соцвыплаты гражданам запланированы в размере 5,8 миллиарда рублей. Наибольшую долю в данном сегменте расходов занимают образование (37%), соцполитика (28%) и здравоохранение (24%).

Ранее сообщалось, что парламент Крыма принял проект трехлетнего бюджета в первом чтении. Доходы на 2023 год утверждены в размере 230,5 миллиарда рублей.

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