Почти 300 подвалов расчистили в МКД Ялты

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В Ялте продолжаются работы по очистке подвалов многоквартирных домов. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, расчищено уже почти 300 подвальных помещений.

– Уже капитально очистили почти 300 помещений, уборку продолжаем. Особое внимание - всему тому, что захламляет проходы к инженерным коммуникациям и выходы. Чаще всего это строительный мусор, старая мебель и прочие «полезные» вещи. Прошу УК следить за сансостоянием подвалов, а ялтинцев – не добавлять нам работы. Места общего пользования должны быть свободными, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Ранее КП-Крым писала, что в многоквартирных домах Симферополя проводится плановая проверка подвальных помещений.

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