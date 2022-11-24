В Крыму в рамках программы «Земский учитель» появилась 31 вакансия для педагогов

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В текущем году в рамках программы «Земский учитель» в общеобразовательных организациях Крыма появилась 31 вакансия для педагогов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, все из них уже приступили к работе.

- Из них 27 человек уже получили выплату в размере миллиона рублей, еще четырем учителям денежные средства будут выплачены до 1 декабря, - написал он в своем Tg-канале.

Среди нанятых педагогов не только жители полуострова, но и Самарской области, а также ДНР.

Ранее сообщалось, что учителя-наставники школ Симферополя получат ежемесячную доплату в 2 тысячи рублей. Средства выделят из городского бюджета.

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