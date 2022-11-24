Феодосиец сломал подруге ногу и получил два года колонии

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии на два года исправительной колонии осудили местного жителя за травмирование сожительницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, летом 2019 года мужчина ехал вместе с девушкой в машине по улице Боевая. Между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой парень схватил подругу за горло. Крымчанка попыталась сбежать от него через окно автомобиля, но тот вцепился ей в ногу и потянул на себя, сломав в результате бедренную кость.

- Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый не признал. Суд согласился с позицией прокурора и приговорил молодого человека к два годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.

Кроме того, он выплатит пострадавшей 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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