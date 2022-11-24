Площадь земель для выращивания риса в Крыму увеличат до 6 200 гектаров

Фото: Андрей Савчук/Tg

Недавно в Крыму в продажу впервые за восемь лет поступил выращенный на полуострове рис. В следующем году площадь орошаемых земель для выращивания данной культуры могут увеличить до 6 200 гектаров.

- Предполагаемая площадь орошения к 2023 году возрастет кратно. Если в этом году - это до 1000 гектаров было, то в 2023 году мы предполагаем 6 200 гектаров риса, - сообщил советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров в эфире телеканала «Миллет».

По его словам, для полива такой площади в расход пойдет порядка 170 миллионов кубических метров воды - рис влаголюбивая культура.

Напомним, урожай выращенного в этом году риса на полуострове составил около шести тысяч тонн. Теперь у жителей и гостей крымской столицы есть возможность приобрести качественный и полезный продукт на сельскохозяйственной ярмарке в Симферополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50