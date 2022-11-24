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НовостиЭкономика24 ноября 2022 13:23

В Крыму 35 человек из числа реабилитированных народов получили ключи от квартир

Жилье получили граждане, которые состояли на отдельном квартирном учете в Сакском и Красногвардейском районах
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Крымская газета

Фото: Крымская газета

В селе Орехово Сакского района Крыма прошло торжественное вручение ключей от новых квартир гражданам из числа реабилитированных народов полуострова.

Как пишет Крымская газета, жилье получили 35 человек, которые состояли на отдельном квартирном учете в Сакском и Красногвардейском районах.

- Уверен, что это не крайний дом, который мы еще будем открывать и вручать ключи, - цитирует издание вице-премьера Республики Крым Михаила Назарова.

Ранее сообщалось, что в Крыму передадут новые квартиры для пострадавших во время взрыва в Новофедоровке.

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