В Крыму 35 человек из числа реабилитированных народов получили ключи от квартир

Фото: Крымская газета

В селе Орехово Сакского района Крыма прошло торжественное вручение ключей от новых квартир гражданам из числа реабилитированных народов полуострова.

Как пишет Крымская газета, жилье получили 35 человек, которые состояли на отдельном квартирном учете в Сакском и Красногвардейском районах.

- Уверен, что это не крайний дом, который мы еще будем открывать и вручать ключи, - цитирует издание вице-премьера Республики Крым Михаила Назарова.

Ранее сообщалось, что в Крыму передадут новые квартиры для пострадавших во время взрыва в Новофедоровке.

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