В Симферополе открыли памятную доску Таврическому губернскому прокурору

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

В Симферополе на здании Минобразования РК в переулке Совнаркомовский открыли памятную доску Таврическому губернскому прокурору Андрею Фабру. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

- В годы Крымской войны Андрей Яковлевич обеспечил эффективную работу тыла, не оставался в стороне от общественной работы, хватало времени и сил не только на службу, но и на написание научных трудов, - написал Афанасьев в своем Tg-канале.

Андрей Фабр посвятил более 40 лет госслужбе, пройдя путь от форштмейстера до Екатеринославского губернатора. Таврическим губернским прокурором был назначен в декабре 1825 года.

Ранее сообщалось, что в одной из симферопольских школ открыли памятную доску погибшему участнику спецоперации. Максим Старовойтов представлен к ордену Мужества посмертно.

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