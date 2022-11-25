Симферополь украсят к новогодним праздникам старой иллюминацией

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Симферополь в этом году преобразится к новогодним праздникам, невзирая на экономические сложности. Украшать крымскую столицу решили прошлогодними игрушками и иллюминацией.

- Сейчас сотрудники МБУ «‎Горсвет» активно проверяют, приводят в рабочее состояние, подготавливают к монтажу все конструкции, которые в прошлом году украшали наш город в период Новогодних праздников. Устанавливать их начнут уже на следующей неделе, - написал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в своем Tg-канале.

По его словам, завершить работы намерены до Дня Святого Николая - 19 декабря.

Напомним, в этом году специальную программу на новогодние праздники готовят на Южном берегу Крыма. Была идея создать «Снежный городок» на плато Ай-Петри, однако, как пояснил КП-Крым начальник отдела туризма ФГБУ «‎Заповедный Крым» Сергей Клушин, ждать появления парка аттракционов там не стоит, хотя бы потому в настоящее время приостановлена работа канатной дороги.

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