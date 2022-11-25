В Симферополе на Балаклавской продолжается строительство поликлиники за 800 млн рублей

Фото: Минздрав РК
В Симферополе на улице Балаклавской продолжается возведение новой поликлиники. На работы было выделено свыше 800 миллионов рублей.
Как пишет КИА, в настоящее время закладываются монолитные фундаментные плиты и ведутся подготовительные работы для устройства монолитных стен подвала и лотков для прокладки коммуникаций.
В будущем учреждение объединит на своих участках жителей микрорайонов Пневматика и Город мира.
Напомним также, что на Балаклавской в Симферополе на этой неделе открыли новую подстанцию скорой помощи - модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи. Это девятая такая подстанция в Симферополе и 16-я - в Крыму.
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