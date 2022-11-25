Крым дополнительно получит два миллиарда рублей на дорожный ремонт

Федеральные власти выделят еще два миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Федеральные власти выделят Крыму еще два миллиарда рублей на дорожный ремонт. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина Республика Крым дополнительно получит из резервного фонда правительства два миллиарда рублей на ремонт дорог, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, это позволит привести в порядок 16,1 километра межмуниципальных дорог, а также улицы и дороги общей протяженностью 41,5 километра в 50 населенных пунктах республики.

Ранее сообщалось, что на второй этап строительства дороги в обход Симферополя потратят 15 миллиардов рублей. Завершение работ, которые будет выполнять «ВАД», намечено на конец 2025 года.

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