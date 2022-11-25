Задержан житель Ялты, обокравший строительный вагончик на 40 тысяч рублей

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

46-летнему жителю Ялты грозит до пяти лет лишения свободы за кражу электроинструментов из строительного вагончика стоимостью 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Подозреваемый рассказал полицейским, что проживает вблизи участка, где ведутся ремонтные работы. По пути домой он всякий раз обращал внимание, как в конце дня дорогостоящие инструменты складывают в строительный вагончик. Злоумышленник забрался в помещение и похитил чужое имущество, - говорится в сообщении.

Мужчина хотел продать похищенное, однако был задержан. Украденные электроинструменты были изъяты, их вернут хозяйке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Крыму квартирант украл у арендодателя две норковые шубы за 180 тысяч рублей. 19-летний парень продал их незнакомке за 25 тысяч рублей.

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