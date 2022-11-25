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НовостиОбщество25 ноября 2022 9:05

Аксенов прокомментировал заявление о якобы убитых в Крыму «иранских инструкторах»

Ранее об этом заявил украинский СНБО Данилов
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: glava.rk.gov.ru

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг заявление украинского СНБО Алексея Данилова о том, что на территории полуострова якобы были убиты «иранские инструкторы».

- Трудно сказать, что это - запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал информацию об эвакуации населения из Армянска фейком. По его словам, не так давно в Сети появилась очередное фейковое сообщение о массовой эвакуации с северного города республики.

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