Куда в Крыму обращаться по вопросам относительно гуманитарной помощи военным

Жители Крыма, у которых есть какие-либо вопросы относительно гуманитарной помощи для участников СВО, могут направить их главе республики Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Крыма, у которых есть какие-либо вопросы относительно гуманитарной помощи для участников СВО, могут обратиться к главе республики в соцсети «ВКонтакте».

- Прошу всех, у кого такие вопросы возникают, писать мне в личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте» с точным описанием ситуации, указанием ФИО и координат для обратной связи, чтобы можно было уточнить подробности, - написал глава РК Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что в Крыму производители товаров для военных смогут получить заем до 30 миллиона рублей. Он будет выдаваться на срок от 12 до 36 месяцев под 1% годовых.

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