Вандалы разрисовали туалет в парке симферопольского поселка ГРЭС

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Вандалы в ночь на 25 ноября разрисовали туалет в парке симферопольского поселка ГРЭС, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- «‎Рисунки» появились этой ночью. Кроме того, вандалы оборвали и поломали пластиковую обшивку. Информация будет передана в полицию. Надеемся в ближайшее время «‎таланты» получат заслуженные «‎награды», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе дети разбили вазу у бюста знаменитому конструктору Сергею Королеву. В МБУК «Парки столицы» заметили также, что с подростками был взрослый, который не сделал им замечание.

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